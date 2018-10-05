2018-10-05T09:58:28+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб мужчина

ЧП произошло в Медвенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На пепелище спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчиныНа пепелище спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчиныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Жилой дом в поселке Реутчанский Медвенского района загорелся 4 октября около пяти часов вечера. На место происшествия приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 34 Медвенского района, полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Справиться с огнем удалось в 17:18. В результате пожара в деревянном доме размером 8х8 метров сгорела внутренняя обшивка, стены и хозяйские вещи. На пепелище спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.

В ликвидации огня принимали участие 16 человек и шесть единиц техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске соберутся «Золотые таланты»
В Курске у памятника учителю пройдет митинг
В Курске на Красной Армии завершается реконструкция тепломагистрали
Курскую фирму подозревают в уклонении от налогов на 22 с лишним миллиона рублей
В Курске перекрыли улицу Моковскую
В курской колонии прошел музыкальный конкурс
В Курске запланированы отключения электричества
В Курской области прогнозируют заморозки
Под Курском водитель сбил девушку и скрылся
Икона «Знамение» покинула Курск
Курянин зарубил топором односельчанина
В Курске открывается выставка «Наследие Шварца»
Между Курском и Москвой курсирует новый поезд
Под Курском нашли мину
Курян призывают сделать прививки от гриппа
Курских чиновников обвиняют в незаконном расходовании бюджетных денег
Курянам обещают вернуть переплаченные деньги за вывоз мусора
Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников
Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату
Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина