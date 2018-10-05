Под Курском на пожаре погиб мужчина
ЧП произошло в Медвенском районе
На пепелище спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчиныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Жилой дом в поселке Реутчанский Медвенского района загорелся 4 октября около пяти часов вечера. На место происшествия приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 34 Медвенского района, полиция, скорая помощь и работники электросетей.
Справиться с огнем удалось в 17:18. В результате пожара в деревянном доме размером 8х8 метров сгорела внутренняя обшивка, стены и хозяйские вещи. На пепелище спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.
В ликвидации огня принимали участие 16 человек и шесть единиц техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты.