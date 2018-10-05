В Курске у памятника учителю пройдет митинг

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-05T09:16:58+03:00

5 октября - День учителя, уроки будут сокращенные Фото: Из архива КП.

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5 октября в 11.00 возле памятника Первой учительнице (г. Курск, ул. Кирова, 7) состоится торжественный митинг, после окончания которого акция продолжится на трех площадках областного центра: в Центральном округе – у Центрального универсального магазина (ул. Ленина, 12), в Сеймском округе – Дворец молодежи (ул. Белгородская, 14б), в Железнодорожном округе – у ТЦ «Европа» (ул. Союзная, 35) с 11.30 до 14.00.

В митинге примут участие делегации молодежных советов Белгородской и Воронежской областей, которые вместе с курянами отправятся в профсоюзный автопробег молодых педагогов ЦФО в честь Дня Учителя в Брянскую область.

За время проведения акции педагогам Курской области и других регионов уже направлено более семи тысяч благодарственных писем.