2018-10-05T09:16:58+03:00
Общество

В Курске у памятника учителю пройдет митинг

В городе отмечают День учителя
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
5 октября - День учителя, уроки будут сокращенные5 октября - День учителя, уроки будут сокращенныеФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

5 октября в 11.00 возле памятника Первой учительнице (г. Курск, ул. Кирова, 7) состоится торжественный митинг, после окончания которого акция продолжится на трех площадках областного центра: в Центральном округе – у Центрального универсального магазина (ул. Ленина, 12), в Сеймском округе – Дворец молодежи (ул. Белгородская, 14б), в Железнодорожном округе – у ТЦ «Европа» (ул. Союзная, 35) с 11.30 до 14.00.

В митинге примут участие делегации молодежных советов Белгородской и Воронежской областей, которые вместе с курянами отправятся в профсоюзный автопробег молодых педагогов ЦФО в честь Дня Учителя в Брянскую область.

За время проведения акции педагогам Курской области и других регионов уже направлено более семи тысяч благодарственных писем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске соберутся «Золотые таланты»
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курске на Красной Армии завершается реконструкция тепломагистрали
Курскую фирму подозревают в уклонении от налогов на 22 с лишним миллиона рублей
В Курске перекрыли улицу Моковскую
В курской колонии прошел музыкальный конкурс
В Курске запланированы отключения электричества
В Курской области прогнозируют заморозки
Под Курском водитель сбил девушку и скрылся
Икона «Знамение» покинула Курск
Курянин зарубил топором односельчанина
В Курске открывается выставка «Наследие Шварца»
Между Курском и Москвой курсирует новый поезд
Под Курском нашли мину
Курян призывают сделать прививки от гриппа
Курских чиновников обвиняют в незаконном расходовании бюджетных денег
Курянам обещают вернуть переплаченные деньги за вывоз мусора
Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников
Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату
Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина