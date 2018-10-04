В Курске на Красной Армии завершается реконструкция тепломагистрали

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-04T16:48:46+03:00

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Специалисты филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» завершили первый этап реконструкции теплосети на улице Красной Армии. Участок магистральной теплосети от улицы Бочарова до улицы Чумаковской включили работу.

— 3 октября мы испытали на прочность этот участок трубопровода и сегодня подали от него теплоноситель четырем жилым домам и нескольким соцобъектам, в частности интернату для слабослышащих детей, психиатрическому диспансеру, лицею «Радуга» и спецшколе для людей с нарушением слуха, - сообщил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

5 октября энергетики испытают на прочность второй участок реконструируемой тепломагистрали - от улицы Чумаковской до улицы Белинского, после чего его также включат в работу. Благоустройство территории будет завершено до 15 октября.