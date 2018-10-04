В курской колонии прошел музыкальный конкурс

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-04T15:44:39+03:00

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В исправительной колонии строгого режима № 2 состоялся музыкальный фестиваль, в котором приняли участие осужденные трех курских колоний. Заключенные сыграли инструментальные произведения, спели песни собственного сочинения и шлягеры «Битлз». Выступления оценивало жюри под председательством курского дирижера Валерия Шамина.

Победителем фестиваля стала команда исправительной колонии № 2, второе место заняли осужденные колонии № 9, третье досталось ИК № 3. Все участники будут поощрены и начальниками своих колоний.

В этом году музыкальные кружки колоний стали выходить на новый уровень. Заключенным помогли с музыкальными инструментами, аппаратурой. Музыканты отошли от «блатных» шлягеров к классике. Конкурс показал, что среди осужденных есть много одаренных людей.