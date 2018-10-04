В Курске запланированы отключения электричества

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-04T14:07:03+03:00

Свет отключат во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

Свет будут отключать во всех округах

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С 8 по 13 октября «Курские электросети» будут проводить плановые работы. В связи с этим по следующим улицам города запланированы отключения электроэнергии:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 12 октября с 9-00 до 17-00:

Аллейная 1-119, 2-60; Фруктовая 1-53, 2-80; 1-2-я Селикатная; Хвойная 1-69, 2а-68; Радужная 20-44, 74-80.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 08 октября по 12 октября с 9-00 до 17-00:

Масловка 38-98; 45-89; ул. Новая Масловка 13-23; 28-54;

Новая Бурцевка 33-57; 18-26; 5-й Бурцевский переулок 2-20; 3-19; 6-й Бурцевский переулок 6-22; 3-17;7-й Бурцевский переулок 6-22; 3-17;Бурцевский проезд 1-27; 4-34; Южный переулок 4-16; 3-19; 8-11;1-я Пушкарная 28-42;Ендовищенская 3-27; 8-26

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 08 октября по 12 октября 2018 г. с 9-30 до 16-00:

Калинина, 2-28, 1-25; Железнодорожная, 2-26, 1-19; Пушкинская, 4-24, 3-17; Локомотивная, 6-24, 13-31; Цюрупы, 28, 28а, 28б, 28в; 2-я Восточная 5-15

11 октября с 13-30 до 16-00:

Новоселовский переулок, 1-39, 2-16; Новоселовка, 17-37, 32-64; 2 Новоселовка, 46-66.

Тел. для справок: 26-32-10