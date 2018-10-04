2018-10-04T15:01:56+03:00
Общество

В Курской области прогнозируют заморозки

Столбик термометра опустится до -1
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе резко похолодаетВ регионе резко похолодаетФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области утром 5 октября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 1 градуса.

Из-за понижения температуры растет вероятность пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств и правил пожарной безопасности, отмечают в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области предупреждает:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы оно было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов.

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