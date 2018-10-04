В Курской области прогнозируют заморозки
По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области утром 5 октября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 1 градуса.
Из-за понижения температуры растет вероятность пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств и правил пожарной безопасности, отмечают в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области предупреждает:
- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;
- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы оно было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов.