Под Курском водитель сбил девушку и скрылся

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-04T12:34:24+03:00

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3 октября примерно в 12.00 неизвестный водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Санаторной в деревне 1-я Моква со стороны автодороги М-2 Крым в направлении Курска. Напротив дома № 1 он сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка получила травмы, а водитель с места ДТП уехал. УГИБДД по Курской области разыскивает свидетелей происшествия. Лиц, располагающей информацией об этом ДТП, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.