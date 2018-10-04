Икона «Знамение» покинула Курск

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-04T11:28:00+03:00

Икона в десятый раз прибыла в Курскую митрополию

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Утром 3 октября митрополит Курский и Рыльский Герман совершил Божественную литургию перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной в Знаменском кафедральном соборе. Затем перед чудотворным образом состоялся молебен.

Глава Курской митрополии поблагодарил епископа Манхэттенского Николая и всю делегацию Русской Зарубежной Церкви, сопровождающих икону, за духовную радость и благодать доставленную принесением святыни на курской земле.

Делегация РПЦЗ с чудотворным образом направилась в Рижскую епархию

Проститься с иконой пришли множество курян. Под церковные песнопения и колокольный звон владыка Герман на ступеньках собора осенил город чудотворным образом и сопроводил его в аэропорт. Делегация РПЦЗ с чудотворным образом направилась в Рижскую епархию.

Икона «Знамение» Курская Коренная, ставшая главной святыней Русского Зарубежья, уже в десятый раз прибывает в Курскую митрополию. В этом году чудотворному образу поклонились более ста тысяч верующих - жители Курской области и многочисленные паломники.

Для верующих Знаменский собор был открыт круглосуточно, перед святым образом духовенство непрерывно совершало молебны с чтением акафиста Богородице. Впервые за долгие годы чудотворная икона была принесена в Рыльск. Жителям дали выходной, к иконе пришел практически весь город.