2018-10-04T10:33:24+03:00
Происшествия

Курянин зарубил топором односельчанина

Мужчина идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
От полученных травм потерпевший скончалсяОт полученных травм потерпевший скончался
Изменить размер текста:

Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кореневского района. 68-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

8 августа 2018 года вечером к обвиняемому в гости пришел 33-летний односельчанин. Мужчины устроили застолье, стали распивать спиртное. А потом хозяин дома заметил, что у него пропали две тысячи рублей. Между собутыльниками завязался скандал, который перерос в драку.

Пенсионер схватил топор и несколько раз ударил им односельчанина. Затем вытолкнул потерпевшего из дома, закрыл дверь и пошел спать. Встав утром, он обнаружил односельчанина мертвым.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24