Курянин зарубил топором односельчанина

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-04T10:33:24+03:00

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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кореневского района. 68-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

8 августа 2018 года вечером к обвиняемому в гости пришел 33-летний односельчанин. Мужчины устроили застолье, стали распивать спиртное. А потом хозяин дома заметил, что у него пропали две тысячи рублей. Между собутыльниками завязался скандал, который перерос в драку.

Пенсионер схватил топор и несколько раз ударил им односельчанина. Затем вытолкнул потерпевшего из дома, закрыл дверь и пошел спать. Встав утром, он обнаружил односельчанина мертвым.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.