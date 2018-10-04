2018-10-04T09:50:40+03:00
Звезды

В Курске открывается выставка «Наследие Шварца»

Экспозиция разместится в библиотеке имени Н.Н. Асеева
Яна ШЕЛЕСТ
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В экспозицию вошло более 20 картин курских художниковВ экспозицию вошло более 20 картин курских художников
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4 октября в 14.00 в арт-галерее «Творчество» областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева состоится открытие экспозиции художественных работ из частной коллекции Виктора Истомина «Наследие Шварца». Выставка посвящена 180-летию со дня рождения курского художника Вячеслава Григорьевича Шварца.

В экспозицию вошло более 20 картин курских художников: Михаила Денисова, Олега Рыбина, Владимира Парашечкина, Николая Маршалкова, Зинаиды Серебряковой, Виктора Шконина, Сергея Шевченко и др.

Выставка будет работать до 26 ноября.

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