Между Курском и Москвой курсирует новый поезд
Он заменил поезд №141/142 сообщением Москва – Льгов
Из Москвы поезд отправляется в 22:26, а прибывает в Курск в 10:32Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
С 1 октября и до ввода нового графика между Москвой и Курском курсирует пассажирский поезд №143/144. Он заменил поезд №141/142 сообщением Москва – Льгов.
Из Москвы поезд отправляется в 22:26, а прибывает в Курск в 10:32. В обратном направлении отправляется в 18:40, а прибывает на Курский вокзал столицы – в 06:31.
Все остановки поезда №141/142 сохранились, также состав останавливается и на дополнительных станциях.