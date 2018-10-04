Между Курском и Москвой курсирует новый поезд

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-04T09:18:42+03:00

Из Москвы поезд отправляется в 22:26, а прибывает в Курск в 10:32 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

С 1 октября и до ввода нового графика между Москвой и Курском курсирует пассажирский поезд №143/144. Он заменил поезд №141/142 сообщением Москва – Льгов.

Из Москвы поезд отправляется в 22:26, а прибывает в Курск в 10:32. В обратном направлении отправляется в 18:40, а прибывает на Курский вокзал столицы – в 06:31.

Все остановки поезда №141/142 сохранились, также состав останавливается и на дополнительных станциях.