Под Курском нашли мину

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-04T09:14:28+03:00

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3 октября на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны вблизи деревни Шаталовка, Щигровского района Курской области.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. По прибытию была обнаружили минометную мину диаметром 107 миллиметров. Взрывоопасный предмет изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.