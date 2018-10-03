Курянам обещают вернуть переплаченные деньги за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-03T16:03:13+03:00

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"КП" уже сообщала, что с сентября изменилась система начисления платы за вывоз мусора.

Договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО физическим лицам, проживающим в многоэтажках, заключают управляющие жилым фондом организации. А вот жителям частного сектора договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО придется заключать самостоятельно.

Форма договора с региональным оператором и вся необходимая информация для его заключения размещена на официальном сайте АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» в сети Интернет – www.sab46.ru в разделе «Клиентам».

По вопросам заключения договора потребители могут самостоятельно обратиться по адресу: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, 171, абонентский отдел (тел. 35-76-14, 22-21-53 для физических лиц, проживающих в многоквартирном жилом фонде и частном секторе) или по электронной почте: info@sab46.ru. По вопросам периодичности вывоза ТКО необходимо обращаться в отдел эксплуатации (тел. 22-21-51).

В случае расхождения сведений о количестве зарегистрированных, указанных в квитанции на оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО за сентябрь 2018 года, администрация АО «САБ по уборке города Курска» убедительно просит граждан оплатить услуги, исходя из фактически зарегистрированных в жилом помещении человек. В дальнейшем, на основании данных, уточненных управляющими жилым фондом организациями, будет сделан перерасчет, пообещали в мэрии.

Оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО можно оплатить безкомиссии в терминалах ПАО «Сбербанк» (в том числе квитанции с некорректными данными о количестве зарегистрированных человек), в филиалах ФГУП «Почта России», а также в кассе АО «САБ по уборке города Курска».

Потребители, подключившие услугу «автоплатеж» в ПАО «Сбербанк», со счетов которых в сентябре 2018 г. были списаны деньги в счет оплаты услуг АО «САБ по уборке города Курска» за услугу по сбору, транспортировке и захоронению ТКО, в случае несоответствия данных по зарегистрированным в жилье, должны сами обратиться в абонентский отдел АО «САБ по уборке города Курска» за возвратом денег, сказали в горадминистрации.