2018-10-03T15:37:14+03:00
Общество

Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов

Об этом сообщает «Квадра»
Яна ШЕЛЕСТ
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Неподготовленное оборудование снижает качество подачи тепла не только в квартиры его жителей, но и в соседние домаНеподготовленное оборудование снижает качество подачи тепла не только в квартиры его жителей, но и в соседние домаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Управляющие компании и ТСЖ не подготовили к отопительному сезону более 600 многоквартирных домов, присоединенных к тепловым сетям Курского филиала ПАО «Квадра».

— Неподготовленное к зиме оборудование снижает качество подачи тепла не только в квартиры его жителей, но и в соседние дома, - пояснил управляющий директор филиала Александр Воронин. — Несколько таких домов могут послужить причиной нарушения теплоснабжения в целом районе.

«Квадра» собирается направить список домов, коммуникации в которых до сих пор не готовы к работе в отопительном сезоне, в областную Госжилинспекцию и городскую администрацию для правовой оценки действий обслуживающих их жилищных организаций.

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