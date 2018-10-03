Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Управляющие компании и ТСЖ не подготовили к отопительному сезону более 600 многоквартирных домов, присоединенных к тепловым сетям Курского филиала ПАО «Квадра».
— Неподготовленное к зиме оборудование снижает качество подачи тепла не только в квартиры его жителей, но и в соседние дома, - пояснил управляющий директор филиала Александр Воронин. — Несколько таких домов могут послужить причиной нарушения теплоснабжения в целом районе.
«Квадра» собирается направить список домов, коммуникации в которых до сих пор не готовы к работе в отопительном сезоне, в областную Госжилинспекцию и городскую администрацию для правовой оценки действий обслуживающих их жилищных организаций.