Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-03T15:37:12+03:00

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Очередной жертвой киберпреступников стала 56-летняя жительница Железногорска. Мошенник, взломав в соцсетях аккаунт ее подруги, начал переписку, во время которой предложил подключить программу одного из банков для начисления бонусов. Перезвонить ей, чтобы проверить истинность ее намерения, она не догадалась. Назвав реквизиты своей банковской карты, пенсионерка лишилась более 180 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают курян к бдительности. Перед тем, как сообщать информацию о себе и тем более о своих банковских вкладах – убедитесь, что ваш собеседник – тот, за кого себя выдает.