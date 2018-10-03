2018-10-03T15:37:12+03:00
Происшествия

Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников

Женщина лишилась 180 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенник взломал аккаунт подруги своей жертвы, чтобы войти в довериеМошенник взломал аккаунт подруги своей жертвы, чтобы войти в довериеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Очередной жертвой киберпреступников стала 56-летняя жительница Железногорска. Мошенник, взломав в соцсетях аккаунт ее подруги, начал переписку, во время которой предложил подключить программу одного из банков для начисления бонусов. Перезвонить ей, чтобы проверить истинность ее намерения, она не догадалась. Назвав реквизиты своей банковской карты, пенсионерка лишилась более 180 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают курян к бдительности. Перед тем, как сообщать информацию о себе и тем более о своих банковских вкладах – убедитесь, что ваш собеседник – тот, за кого себя выдает.

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