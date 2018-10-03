Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-03T15:27:03+03:00

Чтобы рассчитаться с долгами, имущество предприятия пустили с молотка Фото: Из архива КП.

Всего им ФГБУ задолжало более трех миллионов рублей

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В январе в Льговскую межрайонную прокуратуру обратились работники ФГБУ «Опытная станция «Льговская» Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства о нарушении их трудовых прав. 63 работниками опытной станции задолжали 908 тысяч рублей.

Льговский межрайонный прокурор внес руководству учреждения представление, в котором потребовал устранить нарушения трудового законодательства. Поскольку в установленные сроки задолженность погашена не была, прокурор направил в суд заявления о взыскании долга по заработной плате. Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

И.о. директора оштрафовали за нарушение на 20 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган завел против руководителя организации уголовное дело. Проводится предварительное расследование.

Чтобы выплатить долг пришлось вытсавить на продажу имущество организации-должника.

Сейчас долг по заработной плате перед работниками Льговской опытной станции полностью погашен.

Всего за 8 месяцев этого года Льговским межрайпрокурором в суд направлено 189 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате в пользу 63 работников ФГБУ «Опытная станция «Льговская» на сумму более трех миллионов рублей.