2018-10-03T14:53:00+03:00
Происшествия

Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина

Автомобиль ВАЗ столкнулся с двумя КамАЗами
Яна ШЕЛЕСТ
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От легковушки почти ничего не осталосьОт легковушки почти ничего не осталосьФото: УМВД России по Курской области.
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Смертельное ДТП произошло 3 октября на 11 километре автодороги ОбояньСуджа – Белая. 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал со стороны слободы Белая. Неожиданно он выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с одним, а потом с другим КамАЗами.

Водитель и 57-летняя пассажирка погибли Фото: УМВД России по Курской области.

Водитель и 57-летняя пассажирка погиблиФото: УМВД России по Курской области.

В результате сильнейшего столкновения от легковушки почти ничего не осталось. Водитель и 57-летняя пассажирка погибли. На месте ДТП работает полиция. Причины и обстоятельства выясняются, сообщили в УМВД по Курской области.

Это уже второе смертельное ДТП в области за последние сутки. 2 октября вечером под Обоянью «Мерседес» влетел в фуру. Жертвами аварии стали трое молодых мужчин.

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