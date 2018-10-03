Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-03T14:53:00+03:00

От легковушки почти ничего не осталось Фото: УМВД России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло 3 октября на 11 километре автодороги Обоянь – Суджа – Белая. 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал со стороны слободы Белая. Неожиданно он выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с одним, а потом с другим КамАЗами.

Водитель и 57-летняя пассажирка погиблиФото: УМВД России по Курской области.

В результате сильнейшего столкновения от легковушки почти ничего не осталось. Водитель и 57-летняя пассажирка погибли. На месте ДТП работает полиция. Причины и обстоятельства выясняются, сообщили в УМВД по Курской области.

Это уже второе смертельное ДТП в области за последние сутки. 2 октября вечером под Обоянью «Мерседес» влетел в фуру. Жертвами аварии стали трое молодых мужчин.