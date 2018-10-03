С начала года в Курскую область переселилось более 650 соотечественников
Большинство переселенцев, которые выбрали местом жительства Курскую область, прибыли из Украины, Молдовы, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. С начала 2018 года гражданство РФ получили более полутора тысяч участников госпрограммы и членов их семей.
Переселенцам оказывается помощь в трудоустройстве – банк вакансий для соотечественников постоянно пополняется, и сейчас в нем около 250 вакансий. Прибывшим вместе с молодыми родителями в Курскую область несовершеннолетним детям предоставлена возможность получения дошкольного, школьного и профессионального образования, занятий спортом, участия в культурных мероприятиях.
Из областного бюджета участникам государственной программы предоставляются единовременные выплаты на жилищное обустройство. Также поддержку получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.
На ближайшую перспективу и 2019 год планируется расширение банка вакансий для потенциальных участников госпрограммы и включения в него свободных рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях для квалифицированных специалистов: агрономов, инженеров-механизаторов, зоотехников.