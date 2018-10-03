2018-10-03T14:13:27+03:00
Общество

С начала года в Курскую область переселилось более 650 соотечественников

Переселенцев планируют привлекать на вакансии квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства
Светлана ВОЛКОВА
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В основном в Курск едут переселенцы из Украины, Молдовы и АрменииВ основном в Курск едут переселенцы из Украины, Молдовы и АрменииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Большинство переселенцев, которые выбрали местом жительства Курскую область, прибыли из Украины, Молдовы, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. С начала 2018 года гражданство РФ получили более полутора тысяч участников госпрограммы и членов их семей.

Переселенцам оказывается помощь в трудоустройстве – банк вакансий для соотечественников постоянно пополняется, и сейчас в нем около 250 вакансий. Прибывшим вместе с молодыми родителями в Курскую область несовершеннолетним детям предоставлена возможность получения дошкольного, школьного и профессионального образования, занятий спортом, участия в культурных мероприятиях.

Из областного бюджета участникам государственной программы предоставляются единовременные выплаты на жилищное обустройство. Также поддержку получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.

На ближайшую перспективу и 2019 год планируется расширение банка вакансий для потенциальных участников госпрограммы и включения в него свободных рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях для квалифицированных специалистов: агрономов, инженеров-механизаторов, зоотехников.

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