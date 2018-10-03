Курянин обокрал магазин, угнал ВАЗ и похитил сумочку

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-03T14:11:58+03:00

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В Дмитриевском районе задержали подозреваемого в нескольких кражах. Недавно освободившийся из мест лишения свободы 23-летний молодой человек обокрал магазин, угнал автомобиль и похитил сумочку, сообщили в УМВД по Курской области.

Парень ограбил магазин, куда он залез, разбив окна. Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и выяснили, что до этого злоумышленник угнал ВАЗ. Автомобиль он хотел продать, но по дороге попал в ДТП, машину бросил и скрылся.

Еще одной жертвой кражи стала знакомая подозреваемого, у которой он похитил сумку с сотовыми телефонами и наличными. Ущерб от этого преступления составил более сорока тысяч рублей. На время следствия мужчину арестовали.