2018-10-03T13:46:52+03:00
Общество

В Курской области ожидается дождь и сильный ветер

Об ухудшении погоды предупреждают спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогодыСотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогодыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

С девяти часов вечера 3 октября и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода. Днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный 8-13 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с.Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 ºС, днем +6…+11 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников
Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату
Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина
С начала года в Курскую область переселилось более 650 соотечественников
Курянин обокрал магазин, угнал ВАЗ и похитил сумочку
Каждый пятый больничный в Курской области – электронный
Курские водители ездят с подложными номерами
ОРВИ заболели около шести тысяч курян
Курская прокуратура проводит конкурс социальной рекламы
В Курске «работают» оконные мошенники
В курских лагерях пройдут профильные смены
Под Курском «Мерседес» врезался в фуру: погибли три человека
Руководитель курского следственного комитета проведет прием граждан
В Курске горела подстанция: без света остался микрорайон
В Курске наградили лучших педагогов
В Курской области вырос редкий гриб
На Курском хладокомбинате пройдут учения
В Курской области стартовал конкурс экологических проектов
Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля
В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Под Курском задержали похитителей рыбы
Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей