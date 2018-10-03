В Курской области ожидается дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-03T13:46:52+03:00

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Из архива "КП"

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С девяти часов вечера 3 октября и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода. Днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный 8-13 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с.Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 ºС, днем +6…+11 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.