Каждый пятый больничный в Курской области – электронный

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-03T13:31:52+03:00

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В рамках «Школы предпринимателя» специалисты регионального отделения Фонда социального страхования в интерактивном режиме рассказали о двух нововведениях. С июля 2017 года в регионе действует пилотный проект «Электронный больничный», с июля 2018 года область перешла на «Прямые выплаты».

В связи с этим рассматривались практические ситуации, возникающие в процессе ведения предпринимательской деятельности, связанные с обязательным социальным страхованием. Особое внимание было уделено электронному взаимодействию с Фондом. Специалисты рассказали о переходе на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.

С июля курским отделением Фонда напрямую выплачено более 52 тысяч пособий, 32 тысячи из них – это пособия по временной нетрудоспособности. При этом каждый пятый больничный в регионе - электронный.