2018-10-03T13:31:52+03:00
Общество

Каждый пятый больничный в Курской области – электронный

С июля напрямую выплачено более 52 тысяч пособий
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Больничные теперь оформляют по-новомуБольничные теперь оформляют по-новомуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В рамках «Школы предпринимателя» специалисты регионального отделения Фонда социального страхования в интерактивном режиме рассказали о двух нововведениях. С июля 2017 года в регионе действует пилотный проект «Электронный больничный», с июля 2018 года область перешла на «Прямые выплаты».

В связи с этим рассматривались практические ситуации, возникающие в процессе ведения предпринимательской деятельности, связанные с обязательным социальным страхованием. Особое внимание было уделено электронному взаимодействию с Фондом. Специалисты рассказали о переходе на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.

С июля курским отделением Фонда напрямую выплачено более 52 тысяч пособий, 32 тысячи из них – это пособия по временной нетрудоспособности. При этом каждый пятый больничный в регионе - электронный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников
Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату
Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина
С начала года в Курскую область переселилось более 650 соотечественников
Курянин обокрал магазин, угнал ВАЗ и похитил сумочку
В Курской области ожидается дождь и сильный ветер
Курские водители ездят с подложными номерами
ОРВИ заболели около шести тысяч курян
Курская прокуратура проводит конкурс социальной рекламы
В Курске «работают» оконные мошенники
В курских лагерях пройдут профильные смены
Под Курском «Мерседес» врезался в фуру: погибли три человека
Руководитель курского следственного комитета проведет прием граждан
В Курске горела подстанция: без света остался микрорайон
В Курске наградили лучших педагогов
В Курской области вырос редкий гриб
На Курском хладокомбинате пройдут учения
В Курской области стартовал конкурс экологических проектов
Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля
В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Под Курском задержали похитителей рыбы
Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей