Курские водители ездят с подложными номерами
В последнее время в Курской области возросло число водителей, управляющих автомобилями с подложными номерами, в связи с чем в Госавтоинспекцию приходят жалобы. Сотрудниками УГИБДД провели рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с подложными номерами, либо с прекращенной государственной регистрацией.
В ходе рейда, который проходил в использованием прибора фото- и видеофиксации, полицейские проверяли соответствие свидетельства о регистрации автомобилей с их государственными регистрационными знаками. За несколько часов рейда дорожная полиция выявила восемь водителей с нарушениями регистрации.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления на срок от шести месяцев до года.