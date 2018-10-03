Курские водители ездят с подложными номерами

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-03T13:26:08+03:00

Управление ТС с подложными номерами влечет лишение прав на срок от шести месяцев до года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За несколько часов полицейские выявили восемь водителей с нарушениями регистрации

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В последнее время в Курской области возросло число водителей, управляющих автомобилями с подложными номерами, в связи с чем в Госавтоинспекцию приходят жалобы. Сотрудниками УГИБДД провели рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с подложными номерами, либо с прекращенной государственной регистрацией.

В ходе рейда, который проходил в использованием прибора фото- и видеофиксации, полицейские проверяли соответствие свидетельства о регистрации автомобилей с их государственными регистрационными знаками. За несколько часов рейда дорожная полиция выявила восемь водителей с нарушениями регистрации.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления на срок от шести месяцев до года.