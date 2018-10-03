2018-10-03T13:26:08+03:00
Общество

Курские водители ездят с подложными номерами

За несколько часов полицейские выявили восемь водителей с нарушениями регистрации
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Управление ТС с подложными номерами влечет лишение прав на срок от шести месяцев до годаУправление ТС с подложными номерами влечет лишение прав на срок от шести месяцев до годаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В последнее время в Курской области возросло число водителей, управляющих автомобилями с подложными номерами, в связи с чем в Госавтоинспекцию приходят жалобы. Сотрудниками УГИБДД провели рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с подложными номерами, либо с прекращенной государственной регистрацией.

В ходе рейда, который проходил в использованием прибора фото- и видеофиксации, полицейские проверяли соответствие свидетельства о регистрации автомобилей с их государственными регистрационными знаками. За несколько часов рейда дорожная полиция выявила восемь водителей с нарушениями регистрации.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления на срок от шести месяцев до года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников
Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату
Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина
С начала года в Курскую область переселилось более 650 соотечественников
Курянин обокрал магазин, угнал ВАЗ и похитил сумочку
В Курской области ожидается дождь и сильный ветер
Каждый пятый больничный в Курской области – электронный
ОРВИ заболели около шести тысяч курян
Курская прокуратура проводит конкурс социальной рекламы
В Курске «работают» оконные мошенники
В курских лагерях пройдут профильные смены
Под Курском «Мерседес» врезался в фуру: погибли три человека
Руководитель курского следственного комитета проведет прием граждан
В Курске горела подстанция: без света остался микрорайон
В Курске наградили лучших педагогов
В Курской области вырос редкий гриб
На Курском хладокомбинате пройдут учения
В Курской области стартовал конкурс экологических проектов
Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля
В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Под Курском задержали похитителей рыбы
Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей