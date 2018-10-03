2018-10-03T12:53:13+03:00
Общество

ОРВИ заболели около шести тысяч курян

Случаев гриппа не зарегистрировано
Яна ШЕЛЕСТ
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78,5 % заболевших - дети78,5 % заболевших - детиФото: Из архива "КП"
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В настоящее время в Курской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется на обычном сезонном уровне. Случаев гриппа не выявлено.

По итогам прошедшей недели ОРВИ заболели 5595 человек. Из них 78,5 % - это дети, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Курской области заработала «горячая линия» по ОРВИ и гриппу. Она будет работать с 1 по 15 октября. Консультацию можно будет получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

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