Курская прокуратура проводит конкурс социальной рекламы
Работы принимаются до 20 ноября
Принимаются работы в формате видеосюжетов или плакатовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура Курской области проводит конкурс социальной рекламы «Молодежь против коррупции». Конкурсантам предлагается подготовить свои работы в формате видеосюжетов или плакатов.
С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте прокуратуры Курской области в разделе «Конкурс социальной рекламы».
Работы принимаются по электронному адресу kurskobl@mail.ru до 20 ноября 2018 года. Контактный телефон 70-36-75.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в прокуратуре Курской области.