Курская прокуратура проводит конкурс социальной рекламы

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-03T11:53:51+03:00

Принимаются работы в формате видеосюжетов или плакатов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Прокуратура Курской области проводит конкурс социальной рекламы «Молодежь против коррупции». Конкурсантам предлагается подготовить свои работы в формате видеосюжетов или плакатов.

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте прокуратуры Курской области в разделе «Конкурс социальной рекламы».

Работы принимаются по электронному адресу kurskobl@mail.ru до 20 ноября 2018 года. Контактный телефон 70-36-75.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в прокуратуре Курской области.