2018-10-03T11:34:35+03:00
Общество

В Курске «работают» оконные мошенники

Роспотребнадзор призывает граждан к бдительности
Яна ШЕЛЕСТ
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Мастер заявил, что на ремонт потребуется 90 тысяч рублейМастер заявил, что на ремонт потребуется 90 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Региональное Управление Роспотребнадзора предупреждает, что на территории Курской области работают фирмы, оказывающие услуги по профилактике и ремонту пластиковых окон. Представители компаний ходят по квартирам или звонят по телефону, настойчиво предлагая бесплатно проверить качество окон, провести их профилактику или ремонт.

В управление обратились супруги-инвалиды и сообщили, что им по телефону индивидуальный предприниматель предложил провести бесплатный профилактический осмотр окон. Приехавший мастер после осмотра заявил, что нужно провести ремонтные работы на сумму 90 тысяч рублей.

Пожилые люди стали возражать, тогда мужчина предложил скидку 23%, стоимость уменьшилась до 70 тысяч рублей. Пенсионеры-инвалиды попросили время подумать, но мастер в ультимативной форме заявил, что отказаться они не могут, в связи с тем, что он уже сообщил на фабрику размеры оконных проемов.

Дома у пожилых людей такой суммы не было, но мужчина предложил вместе доехать до банка. После передачи предоплаты в размере 35 тысяч рублей, договор подряда был оформлен и подписан. На следующий день куряне решили расторгнуть договор и о своем решении сообщили индивидуальному предпринимателю по телефону. Но в возврате денег им было отказано, стоимость ремонта снизилась до 40 тысяч рублей.

Роспотребнадзор сообщает, что в соответствии со ст. 32 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В случае необходимости провести ремонт или профилактику окон, сотрудники управления рекомендуют обращаться в организации, которые положительно зарекомендовали себя на рынке, и не поддаваться уговорам представителей сомнительных фирм.

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