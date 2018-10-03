Под Курском «Мерседес» врезался в фуру: погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-03T10:15:40+03:00

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2 октября вечером примерно в 17:12 33-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал по автомобильной дороге М2-Крым со стороны Курска в сторону Белгорода. На 583 километре трассы он врезался в грузовик «Даф» с полуприцепом, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево. За рулем грузовика находился 37-летний мужчина.

По факту ДТП возбудили уголовное делоФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель «Мерседеса», а также 34-летний и 33-летний пассажиры получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.