2018-10-03T09:51:32+03:00
Общество

Руководитель курского следственного комитета проведет прием граждан

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Прием пройдет в КурскеПрием пройдет в Курске
Изменить размер текста:

9 октября с 15 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Сеймском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курск, ул. Серегина, д. 15 «а».

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК России по Курской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4712) 37-01-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские «управляйки» не подготовили к отопительному сезону более 600 домов
Курская пенсионерка стала жертвой кибермошенников
Под Курском работники опытной станции через суд "выбили" зарплату
Под Курском в страшном ДТП погибли мужчина и женщина
С начала года в Курскую область переселилось более 650 соотечественников
Курянин обокрал магазин, угнал ВАЗ и похитил сумочку
В Курской области ожидается дождь и сильный ветер
Каждый пятый больничный в Курской области – электронный
Курские водители ездят с подложными номерами
ОРВИ заболели около шести тысяч курян
Курская прокуратура проводит конкурс социальной рекламы
В Курске «работают» оконные мошенники
В курских лагерях пройдут профильные смены
Под Курском «Мерседес» врезался в фуру: погибли три человека
В Курске горела подстанция: без света остался микрорайон
В Курске наградили лучших педагогов
В Курской области вырос редкий гриб
На Курском хладокомбинате пройдут учения
В Курской области стартовал конкурс экологических проектов
Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля
В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Под Курском задержали похитителей рыбы
Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей