Руководитель курского следственного комитета проведет прием граждан

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-03T09:51:32+03:00

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность

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9 октября с 15 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Сеймском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курск, ул. Серегина, д. 15 «а».

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК России по Курской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4712) 37-01-02.