2018-10-03T09:19:03+03:00
Происшествия

В Курске горела подстанция: без света остался микрорайон

Электроснабжение восстановили в полночь
Светлана ВОЛКОВА
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НА ликвидацию аварии потребовалось больше трех часовНА ликвидацию аварии потребовалось больше трех часовФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 19.50 поступила информация о пожаре на электроподстанции ТП 389 в Курске на Магистральном проезде, 11. Из-за пожара без света остался микрорайон.

На место выезжали 6-я пожарно-спасательная часть, оперативная группа ГУ МЧС России по Курской области, аварийная бригада РЭС.

В зону отключения попали 277 жилых домов, из них 270 – частный сектор и семь пятиэтажных домов (2013 жильцов). Социально значимые объекты в зону отключения не вошли.

По данным МЧС в полночь электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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