На Курском хладокомбинате пройдут учения

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-02T16:53:14+03:00

По улице Энгельса проедут автомобили с включенной сигнализацией

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3 октября на Курском хладокомбинате состоится тактико-специальное учение, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Будут отработаны схемы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в условных очагах поражения, мероприятий по защите населения, спасению пострадавших, эвакуации людей, обеззараживанию зданий и сооружений, обработке техники и территорий.

В 9.30 по улице Энгельса проедут автомобили с включенными световой и звуковой сигнализацией. Курян просят соблюдать спокойствие.

Мероприятия по гражданской обороне стартовали в Курской области 1 октября. В них принимают участие территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и спасательные службы региона.