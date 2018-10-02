В Курской области стартовал конкурс экологических проектов

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-02T16:49:19+03:00

Курянам предлагают внести свою лепту в решение экологических проблем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Возраст участников - от 10 лет

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В Курской области с 1 октября по 15 ноября пройдет областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить». Организаторы – департамент экологической безопасности природопользования Курской области совместно с ОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий».

Конкурс будет проводится в трех тематических номинациях:

- лучший экологический проект, направленный на реализацию практических мероприятий по вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения биологического разнообразия (возрастная категория – 10-16 лет);

- лучший экологический проект, направленный на реализацию практических мероприятий по вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения биологического разнообразия (возрастная категория – 17 лет и старше);

- лучшая серия фотографий и/или лучший видеосюжет (анимация).

Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 15 ноября в департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области (г. Курск, ул. 3-я Песковская, д.40, 2 этаж, к.112).

Положение о конкурсе, форма заявки и состав конкурсной комиссии размещены на официальном сайте департамента экологической безопасности и природопользования Курской области http://www.ecolog46.ru/ в подразделе «Официальные документы» раздела «Документы».