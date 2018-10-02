Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-02T16:46:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Свои подписи под документом поставили губернатор Александр Михайло, председатель союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» Алексей Лазарев и председатель правления Ассоциации-объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» Александр Ягерь.

Напомним, что основное соглашение между сторонами социального партнерства было подписано в декабре 2017 года. Его основная цель - создание достойных условий для жизни курян и устойчивого экономического развития нашего региона.

Документом предусматривался минимальный размер оплаты труда для организаций внебюджетного сектора в размере 10196 рублей, что на 7,5% превышало общероссийский показатель, для работников бюджетной сферы - на уровне общероссийского МРОТ.

Как рассказали в областном комитете по труду и занятости населения, необходимость подписания дополнительного соглашения вызвана изменениями, внесенными на федеральном уровне: с 1 мая 2018 года на территории РФ установлен МРОТ в сумме 11163 рубля. Теперь это минимум для работников как бюджетного, так и внебюджетного секторов экономики Курской области.