В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Объявлен конкурс на создание скульптурной композиции Вадиму Людвиковскому
Объявлен конкурс на создание скульптурной композицииФото: Из открытых источников
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Комитет по культуре Курской области объявляет творческий конкурс на создание в Курске скульптурной композиции бюста отечественному джазовому дирижеру, композитору, заслуженному деятелю искусств РФ, уроженцу города Курска Вадиму Людвиковскому.
Подробную информацию о проведении творческого конкурса можно получить у Потанина Александра Юрьевича (тел.: 703-282) с 10.00 до 17.00, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.