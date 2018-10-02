2018-10-02T16:20:37+03:00
Общество

В Курске установят памятник джазовому дирижеру

Объявлен конкурс на создание скульптурной композиции Вадиму Людвиковскому
Яна ШЕЛЕСТ
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Объявлен конкурс на создание скульптурной композицииОбъявлен конкурс на создание скульптурной композицииФото: Из открытых источников
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Комитет по культуре Курской области объявляет творческий конкурс на создание в Курске скульптурной композиции бюста отечественному джазовому дирижеру, композитору, заслуженному деятелю искусств РФ, уроженцу города Курска Вадиму Людвиковскому.

Подробную информацию о проведении творческого конкурса можно получить у Потанина Александра Юрьевича (тел.: 703-282) с 10.00 до 17.00, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.

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