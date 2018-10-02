2018-10-02T14:36:28+03:00
Происшествия

Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей

Преступники обманули женщину, сказав, что ее сын попал в беду
Светлана ВОЛКОВА
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Женщина перевела сумму на счет неизвестных людейЖенщина перевела сумму на счет неизвестных людейФото: Из архива КП.
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В области зарегистрирован очередной случай телефонного мошенничества по, казалось бы, уже известному всем сценарию. 46-летней жительнице Железногорска позвонили и голос, похожий на ее сына, сообщил, что он был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Однако есть возможность избежать уголовного наказания, если незамедлительно внести крупную сумму для его освобождения. Следуя инструкциям аферистов, женщина перевела 40 тысяч рублей на счет указанного абонентского номера.

Только потом она связалась с сыном и выяснила, что ничего подобного с ним не случалось. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают причастных к преступлению. В очередной раз полиция любое предложение о переводе денег за избежание уголовной ответственности по любому преступлению – это совершение мошенничества. При поступлении такого звонка, в первую очередь свяжитесь со своими близкими и убедитесь, что никакой трагедии с ними не случалось.

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