В Курске выступят музыканты из Белоруссии

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-02T14:32:18+03:00

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Курская филармония открывает свои двери после летних «каникул». Первый абонементный концерт в этом сезоне представят солисты Гомельской областной филармонии в рамках цикла № 17 «Музыкальная гостиная».

Инструментальный дуэт «Акцент», Константин Горошко (баритон), Ольга Кузьменко (колоратурное сопрано) и Виталий Фомин (партия фортепиано) подготовили необыкновенно яркую и разнообразную программу, в которой прозвучат арии из опер Вольфганга Амадея Моцарта и Джузеппе Верди, песни и романсы отечественных и западноевропейских композиторов. Зрители услышат также инструментальные переложения популярных вокальных композиций XX века.

(6+)

4 октября в 19.00

Концертный зал «Свиридовский»

Ул. Сонина, 4