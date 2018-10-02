В Курске выступят музыканты из Белоруссии
Курская филармония открывает свои двери после летних «каникул». Первый абонементный концерт в этом сезоне представят солисты Гомельской областной филармонии в рамках цикла № 17 «Музыкальная гостиная».
Инструментальный дуэт «Акцент», Константин Горошко (баритон), Ольга Кузьменко (колоратурное сопрано) и Виталий Фомин (партия фортепиано) подготовили необыкновенно яркую и разнообразную программу, в которой прозвучат арии из опер Вольфганга Амадея Моцарта и Джузеппе Верди, песни и романсы отечественных и западноевропейских композиторов. Зрители услышат также инструментальные переложения популярных вокальных композиций XX века.
(6+)
4 октября в 19.00
Концертный зал «Свиридовский»
Ул. Сонина, 4