В курском драмтеатре представят классику Чехова

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-02T14:30:48+03:00

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Курский театр представляет вашему вниманию спектакль «Чайка» - красивую и чувственную историю любовных сплетений.

Любовь в искусстве. Искусство в любви. Искусство и любовь. Где эта грань? Люди искусства любят страстно, остро, непримиримо, мучительно и драматично. Они полностью отдаются чувствам, жертвуя всем. Ослепленные, они стремятся ввысь, и как раненая птица падают и разбиваются. Это нескончаемые лабиринты человеческих отношений, в которых каждый жертва и палач.

Притягательный мир манит: это сладость и горечь, это крик и шепот, это верность и предательство, это свобода и плен, это жизнь и смерть… Юная актриса Нина Заречная не смогла устоять перед натиском этой обжигающей любви - ее душа затрепетала, ее мысли потеряли покой. С одного его взгляда она утратила волю, она полетела за ним, бросив все к его ногам, еще не зная, как жестока и беспощадна бывает любовь.

(16+)

7 октября в 18.00