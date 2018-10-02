Курян предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-02T14:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 2 октября до 21 часа 3 октября будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, утром и днем умеренные, местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер Юго-Западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11, местами до 14 м/с. Температура: ночью 5-10°, днем 11-16º.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.