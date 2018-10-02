В Курской области предотвратили ввоз 12 партий животной продукции
Мясо, молоко, яйца и мед пытались ввезти без документов
Три партии мяса, молока и меда утилизировалиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
В сентябре 2018 года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в международных автомобильных пунктах пропуска Курской области досмотрели 43 партии продукции, которую пассажиры перевозили в ручной клади.
12 партий продуктов животного происхождения из Украины- 12,54 кг мясной продукции, 31,04 кг молочной продукции, 56,86 кг меда и 60 яиц провозились без ветеринарных документов.
Девять партий товаров возвратили на территорию Украины. Три партии мяса, молока и меда общим весом 50,2 кг уничтожили на утильзаводе ООО «Экорт» как санкционные. Виновных привлекли к административной ответственности.