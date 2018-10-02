Курянин погасил миллионный долг по налогам
Мужчина задолжал 2,3 млн рублей
Мужчина задолжал 2,3 млн рублейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
У жителя Курской области образовалась задолженность по налогам и сборам в размере 2,3 млн рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство, сообщили в УФССП.
Судебный пристав сообщил мужчине, что если он не погасит долг в установленный срок, то к нему добавиться и сумма исполнительского сбора. Также у должника могут арестовать транспорт, взыскать деньги со счетов, ограничить выезд из страны и применить меры административного воздействия.
После этого должник всю сумму долга оплатил. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.