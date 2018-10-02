В Курске нашли минометную мину
На снаряд времен войны наткнулись в Пристени
Снаряд вывезли на полигон для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 октября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны на улице Свердлова в поселке Пристень Пристенского района.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Минометную мину калибром 76 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Также 1 октября в селе Хмелевское Фатежского района обнаружили две авиабомбы и одну мину.