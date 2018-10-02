2018-10-02T10:54:55+03:00
Общество

В Курске включают отопление

О подаче тепла в жилые дома сообщила «Квадра»
Яна ШЕЛЕСТ
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Подключение потребителей ведется поэтапноПодключение потребителей ведется поэтапно
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Теплосетевая компания «Квадра» приступила к подключению жилых домов и предприятий к централизованной системе теплоснабжения. Подключение потребителей ведется поэтапно, согласно графикам и заявкам, утвержденным районными администрациями и управляющими компаниями.

— Появление тепла в квартирах во многом зависит от слаженной работы теплоэнергетиков с жилищными организациями, которые подключают дома непосредственно к системе теплоснабжения, - отметил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

27 сентября отопительный сезон начался для объектов социальной сферы. На сегодняшний день тепло подано в более чем 280 школ, детсадов, больниц и других учреждений.

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