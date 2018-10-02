В Курской области стартовал второй этап тренировки по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-02T10:41:16+03:00

Тренировка проходит с 1 по 3 октября Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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2 октября в 6.00 в Курской области стартовал второй этап штабной тренировки по гражданской обороне. В городах и районах области развернули посты радиационного, химического и биологического наблюдения, выдачи средств индивидуальной защиты, станции специальной обработки одежды и обеззараживания техники, подвижные пункты питания.

На практике проверяется, как ответственные должностные лица, отвечающие за вопросы гражданской обороны, справляются со своими обязанностями: организуют оповещение и эвакуацию населения, проводят выдачу средств индивидуальной защиты и другое. На всех учебных точках работают специалисты, которые контролируют правильность выполнения действий, оказывают методическую помощь.

Тренировка проводится в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. В ней задействованы органы власти различных уровней.