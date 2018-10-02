2018-10-02T09:44:12+03:00
Здоровье

В Курской области стартовала «горячая линия» по ОРВИ и гриппу

Она будет работать с 1 по 15 октября
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты ведомства ответят на вопросыСпециалисты ведомства ответят на вопросыФото: Из архива "КП"
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Курской области и сохранения здоровья граждан во время сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в региональном Управлении Роспотребнадзора 1 октября открылась «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан об эпидемиологической обстановке, расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, озвучат правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Консультацию можно будет получить с 1 по 15 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

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