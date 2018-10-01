Декада пожилого человека в Курске: встречи, спектакли и экспозиции

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-01T17:02:33+03:00

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Централизованная система библиотек Курска приглашает жителей и гостей города стать участниками мероприятий, проводимых в рамках декады пожилого человека.

2 октября в 14.00 в библиотеке № 6 (ул. Парковая, 3-а) - ретро-встреча «Души запасы золотые». Теплые слова поздравлений, музыкальные и поэтические номера в исполнении юных артистов, курских писателей и поэтов станут великолепным подарком для гостей мероприятия. Книжно-иллюстративная экспозиция «Пусть будет теплой осень жизни» представит самые любимые и читаемые старшим поколением произведения.

Завершится встреча дружеским чаепитием.

3 октября в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2) - тематическая программа «Есть в возрасте любом хорошее всегда». Гостей праздника ожидает множество сюрпризов и поздравлений, интерактивных викторин и конкурсов. Прекрасным подарком любимым бабушкам и дедушкам станет мини-спектакль «Бабушки и внуки», подготовленный юными артистами кукольного театра «Тик-так».

10 октября в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) начнется праздничная программа «Вам мудрость подарила годы». Гостей ожидают увлекательные конкурсы и викторины, в исполнении курских литераторов прозвучат стихи. Книжно-иллюстративная экспозиция «Книги трех поколений» познакомит с лучшими классическими произведениями из фонда ЦГБ им. Ф.А. Семенова.