Под Курском нашли авиабомбу и минометные мины
1 октября на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны в селе Хмелевое Фатежского района.
На место ЧП выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаруженные боеприпасы - минометная мина калибром 82 милиметра и две авиабомбы - изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.