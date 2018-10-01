Под Курском нашли авиабомбу и минометные мины

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-01T15:56:28+03:00

В регионе до сих пор находят снаряды времен Великой Отечественной Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Снаряды пролежали в земле со времен Великой Отечественной

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1 октября на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны в селе Хмелевое Фатежского района.

На место ЧП выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные боеприпасы - минометная мина калибром 82 милиметра и две авиабомбы - изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.