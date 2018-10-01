Курянка пошла за грибами и заблудилась

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-01T15:38:15+03:00

В лесу она разминулась с мужем и пропала

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Октябрьского отдела полиции помогли отыскать заблудившуюся в лесу пенсионерку. Женщина вместе с супругом отправилась в лес за грибами. В дороге они с ним разминулись. На громкие крики супруга женщина не реагировала. Тогда мужчине удалось выйти на дорогу и позвонить в правоохранительные органы.

Прибывшие полицейские расставили по периметру служебные машины с сиренами, на звук которых в скором времени женщина вышла.

Полиция рекомендует перед тем, как отправиться в лес необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон. Если Вы идете компанией – не упускайте друг друга из вида.

Двигайтесь вдоль любых хорошо заметных ориентиров — тропы, просеки.

Если вам кажется, что вы потерялись, необходимо сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102 или 112 – единый номер экстренных оперативных служб.