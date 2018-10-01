Курянка пошла за грибами и заблудилась
Сотрудники Октябрьского отдела полиции помогли отыскать заблудившуюся в лесу пенсионерку. Женщина вместе с супругом отправилась в лес за грибами. В дороге они с ним разминулись. На громкие крики супруга женщина не реагировала. Тогда мужчине удалось выйти на дорогу и позвонить в правоохранительные органы.
Прибывшие полицейские расставили по периметру служебные машины с сиренами, на звук которых в скором времени женщина вышла.
Полиция рекомендует перед тем, как отправиться в лес необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон. Если Вы идете компанией – не упускайте друг друга из вида.
Двигайтесь вдоль любых хорошо заметных ориентиров — тропы, просеки.
Если вам кажется, что вы потерялись, необходимо сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102 или 112 – единый номер экстренных оперативных служб.