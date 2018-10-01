Под Курском задержали конокрада

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-01T15:14:08+03:00

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Злоумышленник проник в одно из домовладений, расположенных во Льгове. Он взломал двери сарая и увел оттуда лошадь. Хозяин дома услышал посторонние звуки и вызвал полицию, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники ДПС, дежурившие на праздновании Дня города, увидели мужчину, который ночью вел лошадь в сторону лесополосы. Его остановили, но объяснить кому принадлежит животное курянин не смог.

Дорожные инспекторы задержали подозреваемого и передали прибывшей следственно-оперативной группе. В отделе полиции цели хищения мужчина пояснить не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Украденную лошадь возвратили хозяину. По факту кражи возбудили уголовное дело.