Под Курском задержали конокрада
Злоумышленник проник в одно из домовладений, расположенных во Льгове. Он взломал двери сарая и увел оттуда лошадь. Хозяин дома услышал посторонние звуки и вызвал полицию, сообщили в УМВД по Курской области.
Сотрудники ДПС, дежурившие на праздновании Дня города, увидели мужчину, который ночью вел лошадь в сторону лесополосы. Его остановили, но объяснить кому принадлежит животное курянин не смог.
Дорожные инспекторы задержали подозреваемого и передали прибывшей следственно-оперативной группе. В отделе полиции цели хищения мужчина пояснить не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Украденную лошадь возвратили хозяину. По факту кражи возбудили уголовное дело.