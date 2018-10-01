Под Курском подросток угнал мопед у пенсионера

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-01T15:07:15+03:00

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В Поныровском районе сотрудники ДПС поймали подозреваемого в краже мопеда у пенсионера. Для проверки полицейские остановили 15-летнего подростка, который управлял двухколесным транспортом. Никаких документов он предъявить не смог. Уже по рации инспекторы получили сообщение, что мопед угнали от подъезда жилого дома.

Парень сознался в преступлении и рассказал, что действительно угнал мопед, чтобы покататься, но вскоре собирался вернуть его назад. Транспорт не получил технических повреждений и уже возвращен владельцу с предупреждением, о том, чтобы тот оставлял имущество в надежном месте под замком. Проводится проверка, после которой будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.