На курянина завели дело за то, что он ударил пристава

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-01T13:20:26+03:00

ЧП произошло, когда женщина была при исполнении служебных обязанностей

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 34-летнего мужчины, подозреваемого по статье 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья против представителя власти".

По версии следствия ЧП произошло вечером 13 июля. Курянин ударил рукой в плечо начальника одного из отделов УФССП России по Курской области. Это слечилось, когда женщина находилась при исполнении должностных обязанностей. Пристав получила телесное повреждение и испытала физическую боль, отметили в СК.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.