Под Курском в гараже сгорел автомобиль
Пожар произошел в Тимском районе
Сгорел гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2109Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 сентября примерно в три часа дня в селе 1-е Выгорное Тимского района загорелся гараж. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 15:15, ликвидировали полностью – в 15:19. В результате пожара сгорел гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2109. Причина пожара устанавливается.
В этот же день пожар произошел и в селе Умрихино Октябрьского района. Здесь загорелся жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв. В огне погиб 56-летний мужчина.