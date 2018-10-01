Под Курском в гараже сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-01T12:05:30+03:00

Сгорел гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2109 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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30 сентября примерно в три часа дня в селе 1-е Выгорное Тимского района загорелся гараж. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 15:15, ликвидировали полностью – в 15:19. В результате пожара сгорел гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2109. Причина пожара устанавливается.

В этот же день пожар произошел и в селе Умрихино Октябрьского района. Здесь загорелся жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв. В огне погиб 56-летний мужчина.