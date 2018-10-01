В Курске по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело
Как сообщалось ранее, 23 сентября 2018 года жительница Курска решила искупать одномесячного сына. Она положила ребенка на пластиковую «горку», которая находилась в ванне с водой. Присмотреть за ребенком женщина попросила своего девятилетнего сына.
Через несколько минут мать вернулась и увидела, что новорожденный мертв, а приглядывающий за ним сын спит. Оставленный без присмотра младенец выпал из «горки» в ванну с водой и утонул.
Следственный отделом по Центральному округу города Курска следственного управления Следственного комитета по Курской области по факту смерти новорожденного начал проверку, а затем возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.