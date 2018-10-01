2018-10-01T11:16:33+03:00
Происшествия

В Курске по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело

Малыш утонул в ванне во время купания
Яна ШЕЛЕСТ
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Устанавливаются все обстоятельства произошедшегоУстанавливаются все обстоятельства произошедшего
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Как сообщалось ранее, 23 сентября 2018 года жительница Курска решила искупать одномесячного сына. Она положила ребенка на пластиковую «горку», которая находилась в ванне с водой. Присмотреть за ребенком женщина попросила своего девятилетнего сына.

Через несколько минут мать вернулась и увидела, что новорожденный мертв, а приглядывающий за ним сын спит. Оставленный без присмотра младенец выпал из «горки» в ванну с водой и утонул.

Следственный отделом по Центральному округу города Курска следственного управления Следственного комитета по Курской области по факту смерти новорожденного начал проверку, а затем возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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